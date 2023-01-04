في سجله 13 حكماً غيابياً.. القبض على عازف مصري شهير

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر عازف الأورغ الشهير محمد عبد السلام مواقع التواصل الاجتماعي إثر تمكن سلطات الأمن المصرية من القبض عليه في أحد الأكمنة بالقاهرة، وذلك لصدور 13 حكما غيابيا بحقه.

وحول ملابسات الواقعة، قالت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية إنه "حين مرور العازف محمد عبد السلام على أحد الأكمنة بمنطقة المظلات بالقاهرة الكبرى، تعرفت القوة الأمنية المتواجدة بالكمين عليه، وتم فحص بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ليكتشف صدور 13 حكما غيابيا بحقه، بين تبديد وشيكات بدون رصيد".

مادة اعلانية

واقتادت قوة أمنية محمد عبد السلام إلى قسم الشرطة، تمهيدا لترحيله إلى السجن تنفيذا للأحكام الصادرة بحقه.

إيقاف عن العمل

وقبل أيام قليلة قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل إيقاف العازف الشهير عن العمل.

وأصدرت النقابة آنذاك بيانا تكشف فيه تفاصيل الإيقاف وأسبابه وجاء نصه: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد عازف (أورغ)، حاصل على تصريح سنوي. ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المذكور عن العمل".

"مزمار عبد السلام"

ويعد محمد عبد السلام من أشهر عازفي الأورغ في مصر، حيث فتح الطريق للعديد من العازفين. ورغم شهرته بإحياء الأفراح الشعبية والحفلات الغنائية منذ سنوات كثيرة، إلا أن المقطوعة الموسيقية الشهيرة بـ"مزمار عبد السلام"، كانت السبب الأكبر في انتشاره على مدار العامين الماضيين.

وكانت البداية الحقيقية لعبد السلام بالعزف على الآلات الإيقاعية بجميع أنواعها، حتى انتقل لمرحلة العزف على الأورغ، الذي أكد أنه تعلمه بشكل تلقائي دون مساعدة من أحد.