بكاؤه أشعل مواقع التواصل.. مصري يستجدي سارق كلبته!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، اليوم الخميس، مقطع فيديو مؤثراً لرجل يبكي بحرقة، موجهاً رسالة لمن قام بسرقة كلبته، ومطالباً إياه بإعادتها.

وظهر في مقطع الفيديو المؤثر الرجل وهو ينتحب، موجهاً رسالة للشخص الذي قام بسرقة كلبته، قال فيها: "دي كلبة شارع ومريضة وبتتعالج، وهذه رسالة لك، أنت لا تعرف النار التي بداخلي".

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استدرار للعطف

وبمنتهى الحزن والأسى حاول الرجل في رسالته استدرار عطف سارق كلبته قائلاً: "أرجوك رجعهالي واجعلها لوجه الله، رجعهالي مع أي حد وأنا مسامحك والله، واللي انت عايزه أنا هعملهولك".

وتابع قائلًا: "والله العظيم أنت حارق قلبي، أرجوك لو أنت تعرفني رجع لي الكلبة"، مؤكدًا، من خلال مقطع الفيديو المؤثر، أنه سيعطي من يعيد إليه كلبته ما يريد".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع البكاء الشديد لهذا الرجل الذي فقد كلبته، ومع استجدائه للسارق أن يعيد إليه كلبته المريضة، عبّر البعض عن تعاطفهم الشديد معه، بينما أبدى آخرون اندهاشهم لانتحاب الرجل على فقدانه كلبته.