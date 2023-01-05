مصرع وإصابة 6 مصريين بحريق مصنع في الأردن

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، مصرع وإصابة 6 مصريين بحادث حريق مصنع في الأردن.

وذكرت وزارة القوى العاملة المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغا بوفاة 3 عمال مصريين وإصابة 3 آخرين بحادث حريق في مصنع لإعادة تدوير الإطارات بمنطقة الموقر جنوب شرقي العاصمة الأردنية عمان، وجميعهم من محافظة المنيا.

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وأضافت أنه تم التنسيق مع السفارة المصرية بالأردن ومكتب التمثيل العمالي لمتابعة ضحايا الحادث وإنهاء إجراءات إعادة الجثامين والوقوف على سبب الحادث ونتائجه الأولية.

3 عمال من ضحايا الحادث





عامل 2 3

أبناء قرية واحدة

وتبين أن الضحايا والمصابين من أبناء قرية طوخ الخيل التابعة لمدينة المنيا بمحافظة المنيا وتتراوح أعمارهم بين 30 و35 عاما، فيما كانت حالة المصابين الثلاثة متنوعة، حيث مازالت حالة المصاب الأول غير مستقرة بينما كانت حالة الآخرين مستقرة.

وأفاد الملحق العمالى بسفارة مصر في الأردن بأنه يجري حاليا المتابعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمعرفة موقف العمال المصابين من شمولهم بالتأمين بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وكذلك المتابعة مع وزارة العمل الأردنية للتأكد من قيام المصنع بكافة اشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير كافة وسائل الأمان في العمل.