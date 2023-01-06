على متنها 100 راكب.. سقوط ناقلة ركاب في النيل بمصر

سقطت ناقلة ركاب وعلى متنها 100 راكب في نهر النيل بمدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب مصر.

وتلقت السلطات بلاغاً بسقوط ناقلة ركاب على متنها 100راكب و4 سيارات نقل وربع نقل وسيارة ملاكي و3 دراجات بخارية، بالقرب من المرسى الشرقي لقرية غياضة الشرقية، التابعة لمركز ببا في منتصف نهر النيل.

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على الفور تقرر إرسال لانشات لإنقاذ الركاب ونقلهم إلى مرسى النيل من الناحية الغربية أمام قرية كفر ناصر.

وقال مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا لـ"العربية.نت"، إنه لم يحدث خسائر في الأرواح، كما لم تقع إصابات بين ركاب الناقلة أو إعاقة للمجرى الملاحي، مضيفاً أن سبب سقوط الناقلة تعرضها لعطل مفاجئ، فضلا عن انخفاض منسوب مياه نهر النيل.

من جانبها، استعانت السلطات بأحد الوحدات النهرية لسحب الناقلة إلى الشاطئ الغربي بما عليها من سيارات دون حدوث خسائر أو تلفيات وقررت إعادة فحص الناقلة فنيا.