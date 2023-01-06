مشهد لحافلة محملة بالركاب.. كادت تتسبب في كارثة دامية

وضع القراءة
100% حجم الخط
أنقذت العناية الإلهية صاحب محل وعددا من الركاب، بعدما دهس قائد حافلة سيارة بشارع مزدحم في مدينة ملوي بمحافظة المنيا جنوب مصر.
وكشفت كاميرا مراقبة تفاصيل الحادث، حينما فوجئ صاحب محل زجاج في مدينة ملوي بحافلة ركاب تصطدم بسيارة تقف أمام محله وتطيح بالجميع وبه.
مادة اعلانية
وتبين أن قائد الحافلة كان يسير بسرعة جنونية قبل أن تختل عجلة القيادة في يده ويصطدم بالسيارات في الشارع، حيث حطم إحدى السيارات الواقفة وأطاح بصاحب المحل الذي أصيب بإصابات طفيفة كما أصيب عدد من الركاب برضوض وكدمات بسيطة.
اقرأ أيضاً
-
بعد صراع مع السرطان.. وفاة مهاجم منتخب إيطاليا السابقتوفي جيانلوكا فيالي، مهاجم منتخب إيطاليا السابق الذي ساعد سامبدوريا ويوفنتوس على الفوز بألقاب الدوري الإيطالي والبطولات الأوروبية قبل أن يصبح لاعباً ... الأخيرة
-
لغسيل الأموال.. ميليشيات وسياسيون يحمون مراكز تجميل بالعراقجهات نافذة تؤمن الحماية لمراكز التجميل المستخدمة في غسل الأموال وتجارة البشر العراق
-
رغم بدء الهدنة الروسية.. قصف مدفعي متواصل شرق أوكرانياالرئاسة الأوكرانية: ضربات روسية على كراماتورسك (شرق البلاد) رغم وقف النار المعلن العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية