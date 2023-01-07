مصر.. التحقيق في منع طالب مريض من التبول خلال الامتحان

فتحت جامعة الزقازيق بمصر تحقيقاً في واقعة منع طالب مريض بالسكري من النوع الأول من الذهاب لدورة المياه، خلال تأدية الامتحانات، ما تسبب في إصابته بالتهاب في المثانة.

وقال الدكتور ممدوح المسلمي، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق لـ "العربية.نت": إنه تم فتح تحقيق في الشكوى الورادة من طالب بالفرقة الثانية في الكلية بشأن منعه من دخول دورة المياه أثناء انعقاد امتحان مادة تاريخ القانون المصري رغم إصابته بالسكري، موضحا أنه سيتم إعلان نتيجة التحقيق بعد غد الاثنين، وكشف كافة ملابسات الواقعة.

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شكوى رسمية

وكان طالب في كلية الحقوق جامعة الزقازيق قد تقدم بشكوى رسمية تفيد بمنعه من دخول دورة المياه على الرغم من أنه مريض بداء السكري.

وقال الطالب ويدعى فارس أشرف لـ"العربية.نت" إنه كان يؤدي امتحان مادة القانون المصري، وخلال ذلك شعر برغبة في التبول، لكونه مريضاً بالسكري وطلب من المراقب ويعمل معيدا بالكلية دخول دورة المياه، لكنه رفض، مضيفا أن المراقب عامله بسخرية لاذعة واتهمه بمحاولة الغش.

لم يقتنع بالتحاليل الطبية

وأشار الطالب إلى أنه كرر طلبه بالذهاب لدورة المياه وقدم صورة من التحاليل الطبية الخاصة به كانت موجودة معه على الهاتف تؤكد إصابته بالسكري إلا أن المراقب طالبه بالانتظار حتى تفاقم الأمر في النهاية وتسبب في إصابته بالتهاب في المثانة.

وأكد الطالب أنه بعد صراخه سمح له المراقب بدخول دورة المياه، لكنه شعر بالإهانة والذل ما دفعه للبكاء وسط اللجنة وأمام زملائه، موضحا أنه لن يقبل سوى الاعتذار له عما حدث والتعهد بعدم تكرار ذلك معه مستقبلا.