تعمل بمنزل رجل أعمال شهير.. شاهد خادمة تحاول الانتحار في مصر
حاولت القفز من الطابق الرابع.. وقوات الأمن في مدينة طنطا أنقذتها
انقذت أجهزة الأمن المصرية والمارة فتاة من الانتحار بعد محاولتها القفز من الطابق الرابع في محافظة الغربية شمال مصر .
وتلقت السلطات بلاغا من القوة الأمنية المكلفة بالمرور بشوارع مدينة طنطا وعدد من المارة بمحاولة فتاة القفز من الطابق الرابع من شقة بإحدى العقارات السكنية بمدينة طنطا.
إلى ذلك، انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية والاسعاف لإنقاذ الفتاة وانتشالها قبل سقوطها.
وتبين أن الفتاة في العقد الثالث من عمرها وتعمل خادمة وكانت تحاول الهرب من الشقه السكنية التي تعمل بها والمملوكة لرجل أعمال شهير يمتلك شركة سياحية كبيرة بالمدينة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمقطع فيديو للفتاة لحظة محاولتها الهرب من الشقة.
فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
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