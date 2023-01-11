متهم في 104 قضايا.. ضبط مجرم أطلق النار عشوائياً بالشارع في مصر
المتهم استخدم سلاحا الياً وأصاب اثنين من المارة
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شخص أطلق النار عشوائيا على مواطنين في الشارع بمدينة بورسعيد شمال شرق مصر فأصاب اثنين منهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي مساء الثلاثاء إنه وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد تُفيد قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامه فى عدد "104" قضايا جنائية بالتوجه لمنزل أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى للتعدي عليه بسبب خلافات الجيرة.
كما ذكرت أن المتهم استخدم سلاحا الياً بحوزته، وقام بإطلاق أعيرة نارية عشوائياً أمام منزل، مما أدى لإصابة 2 من المواطنين تصادف مرورهما بمحل الواقعة تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث لضبط المتهم وحال إستشعاره بإقتراب القوات قام بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن إصابته، مشيرة إلى أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضُبطت بحوزته سلاح ناريا و4 خزائن و70 طلقة.
هذا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.
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