بالفيديو.. أصوات مريبة من حطام عبارة غرقت بعهد مبارك تثير الجدل

أثيرت حالة من الجدل في مصر بعد ادعاء أحد الغطاسين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صدور أصوات مريبة من موقع حطام السفينة "سالم إكسبريس".

وادعى الغطاس خروج أصوات مريبة من موقع حطام السفينة، التي تعرضت للغرق منذ ما يقرب من 31 عاما، وتحديدا في 15 ديسمبر عام 1991 في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والتي كانت في طريقها من السعودية إلى مصر، وعلى متنها عدد كبير من الحجاج المصريين.

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ووفقا لموقع "القاهرة 24" قوبلت ادعاءات صاحب المنشور، بهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه العشرات بترويج الإشاعات بحثا عن التريند، مؤكدين أن العبارة سالم إكسبريس - ثاني حطام للسفن يجذب هُواة الغوص حسب الإقبال، وذلك بعد حطام سفينة الإمداد البريطانية الغارقة في شعاب أبو نحاس شمال الغردقة.