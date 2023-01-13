فنان مصري يتبرع لبلاده بـ 3ملايين جنيه.. وهذا ما طلبه

تصدر اسم الفنان المصري ياسر جلال محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ، وموقع جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 3 ملايين جنيه دعما لبلاده خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها حاليا.

واعلن الفنان ياسر جلال الذي جسد شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" تبرعه لصندوق تحيا مصر بمبلغ 3 ملايين جنيه.

مادة اعلانية

وقال الفنان في تسجيل صوتي بثه على مواقع التواصل إن السبب الذي دفعه للتبرع هو الأزمة التي تمر بها مصر حاليا ، مضيفا أنه فعل ذلك بدافع شخصي منه ودون طلب من أحد خاصا أنه ليس غاويا للشهرة والنجومية





واشار إلى أن مصر والعالم كله يمران بأزمة كبيرة ولن تمر سوى بتكاتف الجميع داعيا زملاءه للتبرع وتكرار ما فعله .



وفي أول رد فعل من زملائه بالوسط الفني، أشادت الفنانة راندا البحيري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بموقف جلال، وقالت إن ما فعله سيكون قدوة لآخرين وهي أولهم للتبرع لبلادهم موجهة الشكر له.

يذكر أن مصر تمر بأزمة اقتصادية دعت السلطات إلى تحرير سعر الصرف ما أدى لوصول سعر الدولار إلى ما يعادل 30 جنيها مصريا ورافق ذلك موجة غلاء وارتفاع في أسعار بعض السلع والخدمات.



وكان ياسر جلال قد خاض سباق رمضان الماضي بأداء دور البطولة في مسلسل الاختيار والذي جسد من خلاله شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول المسلسل أحداث فترة حكم الإخوان وحتى اندلاع ثورة 30 يونيو من العام 2013 التي أطاحت بهم، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وقام ببطولته كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، صبري فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، نادية رشاد، محمد رياض، هشام إسماعيل، محمود البزاوي.