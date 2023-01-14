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المذيعة منى العمدة

بسبب صوتها.. إيقاف مذيعة مصرية والتحقيق مع العاملين ببرنامجها

وقعت المذيعة في أخطاء فادحة جعلتها في مرمى نيران النقد والاتهامات

القاهرة -أشرف عبد الحميد
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قررت فضائية مصرية إيقاف إحدى المذيعات العاملة لديها بعد انتقادات واسعة طالتها لطريقة أدائها وحديثها خلال برنامجها.
واعلنت فضائية "النهار" المصرية إيقاف منى العمدة مذيعة برنامج " الجمهورية الجديدة " وإحالة العاملين به للتحقيق وكذلك المسؤولين عن البرنامج ومحتواه.

تغريدة الفنان هاني رمزي
تغريدة الفنان هاني رمزي

وقالت الفضائية في بيان لها مساء السبت إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح، أو الغائه بشكل نهائي، مؤكدة حرصها على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها وتقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

وكانت انتقادات حادة وواسعة قد طالت البرنامج ومذيعته بسبب تقديم الأخيرة له بأداء صوتي لا يليق، وبطريقة نالت سخرية المتابعين والمعلقين والمشاهدين.

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وانتقد الفنان هاني رمزي مذيعة البرنامج وعلق خلال تغريدة على موقع تويتر "بطريقة كوميدية" وقال " الظاهر إنني فتحت التلفزيون في وقت غير مناسب".

ويتناول البرنامج المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة. وخلال حلقة عن العاصمة الإدارية الجديدة وقعت المذيعة في أخطاء فادحة جعلتها في مرمى نيران النقد والاتهامات، ما دفع الجميع للمطالبة بوقف المذيعة وايقاف البرنامج.

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