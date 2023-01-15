أول تعليق من المذيعة صاحبة "الصوت غير اللائق".. ماذا قالت؟

بعد وقفها عن العمل وإيقاف برنامجها بسبب صوتها وملابسها، ردت المذيعة المصرية منى العمدة على الأمر.
فقد أعلنت في أول تعليق لها أنها لم تخالف أي معايير للإعلام في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" الذي تقدمه على فضائية النهار.
وحول الفستان الذي ظهرت به مؤخراً وأثار الجدل، قالت في تصريحات خاصة لوسائل إعلام محلية: "لم أظهر في أي حلقة من حلقات البرنامج بأي فستان يخدش الحياء العام أو فوق الركبة كما يدعي البعض"، مضيفة أن "كل ملابسي عادية يرتديها كل المصريين في الشارع، وأنا حريصة على أن يكون دخولي منازل المصريين بشكل لائق".
أخطاء وتجاوزات
يذكر أن فضائية" النهار" كانت قررت إيقاف منى العمدة مذيعة برنامج "الجمهورية الجديدة"، وإحالة المسؤولين عن البرنامج ومحتواه والعاملين به للتحقيق.
وقالت في بيان لها مساء السبت إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح، أو إلغائه بشكل نهائي، مؤكدة حرصها على تقديم محتوى وأداء مهني يليق بمشاهديها وتقره أخلاقيات العمل المهني.
انتقادات حادة
يشار إلى أن انتقادات حادة كانت طالت المذيعة وبرنامجها بسبب تقديمها له بأداء صوتي غير لائق، وبطريقة نالت سخرية المتابعين والمعلقين والمشاهدين، وسط مطالبات بوقفها وإيقاف البرنامج.
وانتقد الفنان هاني رمزي المذيعة والبرنامج. وعلق في تغريدة له على "تويتر " بطريقة كوميدية قائلاً: "الظاهر إنني فتحت التلفزيون في وقت غير مناسب".
وكان البرنامج يتناول المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة. وخلال حلقة عن العاصمة الإدارية الجديدة، وقعت منى العمدة في أخطاء فادحة جعلتها في مرمى نيران النقد والاتهامات.
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