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سمكة
السمكة النادرة

بطول رجل ووزن يتخطى 30 كغم.. سمكة نادرة تباع بسوق مصرية

السمكة أثارت جدلا واسعا لكونها من قوائم الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وتناقصت أعداها بشدة بسبب الصيد الجائر

القاهرة - العربية.نت
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خطفت سمكة نادرة تباع في أسواق السمك بمحافظة أسيوط أنظار المارة والزبائن بسبب حجمها الكبير وطولها، الذي يقارب طول الرجل، ولونها المميز وشكلها المختلف.

"سمكة نابليون" كما أوضح أحد البائعين في السوق لـ"العربية.نت"، يباع الكيلو منها بـ110 جنيهات وتمتاز بطعمها ولون لحمها الأبيض الشفاف ونسبة الفوسفور المرتفعه بها.

ويحظر اصطياد هذه السمكة وهي صغيرة أي أقل من 14 كيلو، على حد قوله، لافتا إلى أن الناس يتهافتون على شرائها، كما أن أسنانها تستخدم لعمل أشكال من الديكور لتزيين المنازل كالسلاسل.

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الصيد الجائر

السمكة النادرة المعروضة في السوق بأسيوط أثارت جدلا واسعا لكونها على قوائم الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وتناقصت أعداها بشدة بسبب الصيد الجائر، فالسمكة النادرة لها تأثير كبير على التوازن البيئي بالبحر الأحمر، وتتواجد في مناطق الشعاب المرجانية العميقة، كما أنها تعد من الأسماك الكبيرة المعمرة ويقدر عمر إناثها بـ50 عاما ويعيش الذكور منها حوالي 45 عامًا وتندر أعدادها بسبب بطء معدل تكاثرها أما عن اسمها فينسب لشكل مقدمة رأسها التي تشبه التاج بحسب قطاع المحميات.

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