صراع داخل جبهة منير يعمق انشقاق الإخوان.. وحديث عن تيار رابع

منذ وفاة إبراهيم منير قائد جبهة لندن في تنظيم وجماعة الإخوان، و جبهته لا تتوقف عن عمل الاجتماعات بحثاً عن بديل يخلفه في موقعه كنائب لمرشد الجماعة وقائم بأعمال المرشد.

وخلال الفترة الماضية زادت وتعمقت الانقسامات والخلافات داخل الجبهة بسبب التنازع حول هوية من يخلف منير، ورغبة البعض في ترشيح قيادات لا تحظى بثقة ودعم الآخرين، وصعوبة البحث عن بديل تنطبق عليه المواصفات التي كان يتمتع بها منير وجعلته طرفاً فاعلاً داخل الجماعة والتنظيم الدولي لعقود.

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خلافات شديدة

وشهدت الفترة الماضية خلافات شديدة داخل الجبهة خاصة مع تعدد أسماء المرشحين وهم محمود الإبياري ومحمد البحيري ومحمد الدسوقي وحلمي الجزار وصلاح عبد الحق، ورغبة كل مجموعة في فرض مرشحها، ما قد ينذر بانشقاق الجبهة، وظهور تيارين داخلها وهو ما من شأنه أن يدفع لخروج تيار رابع داخل جسد الجماعة مع جبهتي اسطنبول وتيار "الكماليون" الذي يضم شباب الجماعة الموالين لمحمد كمال قيادي التنظيم الذي تم تصفيته في مواجهة مع قوات الأمن المصرية عام 2016.

وبالنظر للأسماء المرشحة فيبدو أن فرص حلمي الجزار هي الأقوى، بل خرجت مصادر من داخل الجبهة لتعلن أنه بات فعليا القائم بعمل المرشد بدلاً من منير، فيما تدعم أطراف أخرى صلاح عبد الحق ويرونه البديل المناسب للحفاظ على وجود الجماعة ومحاولة لملمة شتاتها.

وكشفت المصادر أن حلمي الجزار وهو أحد أبرز رموز جيل السبعينات داخل الجماعة، ارتفعت أسهمه في الفترة الأخيرة لقربه من قطاعات الشباب ،وهو القطاع الذي يعد حاليا صاحب التأثير والنفوذ الواسعين داخل الجبهة، ولكونه كذلك مدعوما من مسؤولي الملف المالي والإعلامي والطلابي داخل الجبهة.

منافسة قوية

بدوره، كشف الدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، لـ"العربية.نت" أنه حتى وقت قريب لم يكن مطروحاً أسماء أخرى بخلاف الجزار والدسوقي والبحيري والإبياري لكن ظهر في الأفق اسم صلاح عبد الحق الذي قالت عنه عناصر بجبهة اسطنبول أنه ظهر ليتولى حل الخلافات بين الجبهتين المتصارعتين وتقريب وجهات النظر بينهما.

ووفقاً للباحث المصري فإن مجموعة قريبة من حلمي الجزار أكدت أنه جرت عدة اجتماعات لجبهة منير في مقرات تابعة لها في فنادق بإسطنبول، منها فندق "ويشمور" وفنادق بمنطقة الفاتح التي بها تجمعات كبيرة للمصريين للتأكيد على اختيار حلمي الجزار.

فيما لا تزال معلومات تتوالى من داخل الجبهة تؤكد أن قيادات كبيرة في التنظيم الدولي تؤيد تولي صلاح عبد الحق وأن هناك تزكية له من جانب محمود عزت وخيرت الشاطر، وأن صهيب عبدالمقصود المتحدث باسم جبهة منير تواصل مع ما يزيد عن خمسة عشر عضوا من الشورى العام ليفوز صلاح عبد الحق بالتمرير.

وقال عبد المنعم إن الأزمة قد تسفر عن خروج تيارين جديدين داخل جبهة منير وهما جبهتي عبد الحق والجزار لكن الجبهة الأقوى ستكون جبهة حلمي الجزار.

وكان الانشقاق داخل جماعة الإخوان قد بدأ رسمياً في ديسمبر من العام 2021 مع إعلان جبهة اسطنبول تكليف قائم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة 6 أشهر وعزل إبراهيم منير وفصله نهائيا وكذلك أعضاء جبهته.

وردت جبهة لندن بقيادة منير بتشكيل مجلس شورى جديد للجماعة وتصعيد عدد من الشخصيات ليكونوا أعضاء بمجلس الشورى أغلبهم من المقيمين في إسطنبول والباقي من الأقطار والدول الأخرى ومن داخل مصر.

وتبادلت الجبهتان الاتهامات بالفساد والعمالة لأجهزة خارجية.

جبهة ثالثة

وخلال العام الماضي خرجت للعلن وللمرة الأولى جبهة ثالثة في جماعة الإخوان، حيث أعلن التيار الثالث ظهوره تحت اسم "تيار التغيير"، لينفذ وفق تعبيره، فيها تعاليم حسن البنا وسيد قطب.

وأقام التيار مؤتمرا عاما في تركيا، تحت شعار "على عهد الشهيد"، للإعلان عن نفسه وإصدار ما يعرف بالوثيقة السياسية فيما يتولى قيادة هذا التيار الموالون لمحمد كمال، مسؤول الخلايا النوعية في التنظيم، ويشارك فيه محمد منتصر المتحدث السابق للجماعة، فضلا عن رضا فهمي، وعمرو دراج وحمزة زوبع وجمال عبد الستار.