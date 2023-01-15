"الإخوان" تدمج فضائيتين وتطلقهما من لندن.. وتمويل بآلاف الدولارات

في جديد إعلام وفضائيات" الإخوان" بعد أن تم تحجيم أنشطتهم الإعلامية في اسطنبول بتوجيه من السلطات التركية تمهيدا للتقارب مع مصر، تعتزم الجماعة دمج فضائيتي "وطن" التي تبث من اسطنبول مع فضائية" الشعوب" التي تبث من لندن وإطلاقهما من العاصمة البريطانية.

وكشفت مصادر لـ "العربية.نت" أن جبهة محمود حسين تعتزم دمج فضائيتها الخاصة والتي تسمى "وطن" وتبث من اسطنبول مع فضائية الشعوب التي انطلقت مؤخرا من لندن بقيادة الإعلامي معتز مطر، مع احتواء الأخير بتمويل برنامجه "مع معتز" وتكليفه رسميا بإعداد حلقات عن الأزمات في مصر و تأليب الجماهير مستغلاً الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً وارتفاع أسعار الدولار والغذاء والسلع والخدمات.

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ووفق المصادر فإن محمود حسين قائد جبهة إسطنبول طلب من نائبه مدحت الحداد توجيه عمل الفضائية للداخل المصري، وتكليف عناصر الجماعة في مصر بتزويدها بمواد إعلامية عن المشكلات المجتمعية والأزمات الاقتصادية وإعداد فرق لتصوير معاناة المصريين من أزمة ارتفاع الدولار والأسعار واحتمال ارتفاع أسعار الوقود.

كذلك أشارت المصادر إلى أن جبهة حسين قررت أن يكون الصحافي الإخواني محمد جمال هلال هو حلقة الوصل بين محمود حسين ومدحت الحداد المقيمين في اسطنبول مع معتز مطر المقيم في لندن، حيث يعمل هلال مذيعا في فضائية "وطن"، ويتولى مسؤولية عدد من الوسائل الإعلامية والمراكز البحثية مثل المركز المصري للدراسات ومركز مرسي للديمقراطية وقناتي بلقاس وسوريا الديمقراطية وليبيا الأحرار .

300 ألف دولار

وحول التمويل المقترح للفضائيتين، فقد كشفت المصادر أن الجماعة قررت تخصيص نحو 300 ألف دولار لدعمهما في ثوبهما الجديد.

كما تقرر الإعلان عن وظائف جديدة للعمل في القناة في لندن مقابل 5000 دولار شهريا، ويقوم باستقبال الراغبين في العمل القيادي الإخواني مختار العشري على أن يتولى الاختيار بعد ذلك المسؤول الأول عن القناة مدحت الحداد.

فيما أصدر العشري تعليمات مشددة بغلق الكاميرات الداخلية لقناة "وطن" لمنع خروج أي تسريبات حول ما يجري حاليا ويتم التخطيط له.

وكانت جماعة الإخوان وتحديداً جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين قد أطلقت في أكتوبر الماضي فضائية جديدة تبث من العاصمة البريطانية لندن لمهاجمة مصر والدعوة لإسقاط الدولة والحشد لتظاهرات ضد النظام.

فضائية "الشعوب"

وأطلقت الجماعة على الفضائية الجديدة اسم "الشعوب" ويديرها بشكل الإعلامي معتز مطر والذي سبق أن رحل من تركيا بعد أن أجبرته السلطات التركية على مغادرة البلاد وأوقفت برنامجه على فضائية "الشرق".

وكشفت مصادر وقتها لـ"العربية.نت" أن الفضائية يمولها رجل الأعمال الإخواني مدحت الحداد المقيم في تركيا وهو أبرز قيادات جماعة الإخوان والذراع المالي للتنظيم وتحديدا جبهة محمود حسين في إسطنبول ويدير عدة محافظ مالية وشركات استثمارية كبيرة لها، فضلاً عن أنه شقيق عصام الحداد مستشار الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي وعم جهاد الحداد مستشار السياسة الخارجية لمرسي أيضا.

وقررت الجماعة تعيين مطر مسؤولاً عن القناة والذي بدأ في استقطاب باقي المذيعين والإعلاميين الذين سيرحلون من إسطنبول وتوقفت برامجهم وأنشطتهم الإعلامية هناك وفقاً لقرار السلطات التركية، كما سيتم الاستعانة بعدد كبير من المعدين والمراسلين والفنيين التابعين للجماعة في المقر الرئيسي للفضائية في لندن.

منع أنشطة الإخوان في تركيا

وكانت السلطات التركية قد قررت العام الماضي منع أنشطة الإخوان الإعلامية، لاسيما تلك التي تبث عبر فضائيات الجماعة في إسطنبول تمهيداً للتقارب مع مصر.

وسبق وأن أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر مارس/آذار من العام قبل الماضي، حيث زار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، مصر في مايو من العام 2021 في أول زيارة من نوعها منذ 2013، وأجرى محادثات "استكشافية" في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا. .

وبعدها بـ 4 أشهر زار نائب وزير الخارجية المصري أنقرة على رأس وفد مصري دبلوماسي يومي7 و8 سبتمبر من العام 2021، لإجراء جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية تمهيداً لحل الخلافات العالقة وتطبيع العلاقات.