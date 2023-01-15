"بدت مشرقة في الظلام".. رسالة غزل يابانية للقاهرة من الفضاء
رائد الفضاء الياباني التقط صورا ليلية مبهرة للعاصمة المصرية في طريق عودته من الفضاء
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تغزل رائد الفضاء الياباني، كويتشي واكاتا، في جمال العاصمة المصرية القاهرة، في تغريدة له عبر منصة "تويتر" والتقط صورًا لها من الفضاء، قائلا: "بدت القاهرة مشرقة حقًا عندما حلقت فوق المدينة في وقت سابق اليوم".
Cairo looked really bright when we flew over the city earlier today. pic.twitter.com/dSOxoGgJKb— 若田光一 WAKATA Koichi (@Astro_Wakata) January 10, 2023
ونشر واكاتا صورة ليلية للقاهرة من محطة الفضاء الدولية بينما كان في طريق عودته من الفضاء قبل 3 أيام، مؤكدًا أن أضواء المدينة ساطعة في الفضاء وسط ظلمة الفضاء الخارجي.
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يُذكر أن عددا من رواد الفضاء سبق وشاركوا صورًا للقاهرة والنيل بمصر التقطوها من على متن محطة الفضاء الدولية، مثل رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.
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