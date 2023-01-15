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القاهرة من الفضاء

"بدت مشرقة في الظلام".. رسالة غزل يابانية للقاهرة من الفضاء

رائد الفضاء الياباني التقط صورا ليلية مبهرة للعاصمة المصرية في طريق عودته من الفضاء

القاهرة - العربية.نت
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تغزل رائد الفضاء الياباني، كويتشي واكاتا، في جمال العاصمة المصرية القاهرة، في تغريدة له عبر منصة "تويتر" والتقط صورًا لها من الفضاء، قائلا: "بدت القاهرة مشرقة حقًا عندما حلقت فوق المدينة في وقت سابق اليوم".

ونشر واكاتا صورة ليلية للقاهرة من محطة الفضاء الدولية بينما كان في طريق عودته من الفضاء قبل 3 أيام، مؤكدًا أن أضواء المدينة ساطعة في الفضاء وسط ظلمة الفضاء الخارجي.

يُذكر أن عددا من رواد الفضاء سبق وشاركوا صورًا للقاهرة والنيل بمصر التقطوها من على متن محطة الفضاء الدولية، مثل رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.

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