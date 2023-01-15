"بدت مشرقة في الظلام".. رسالة غزل يابانية للقاهرة من الفضاء

تغزل رائد الفضاء الياباني، كويتشي واكاتا، في جمال العاصمة المصرية القاهرة، في تغريدة له عبر منصة "تويتر" والتقط صورًا لها من الفضاء، قائلا: "بدت القاهرة مشرقة حقًا عندما حلقت فوق المدينة في وقت سابق اليوم".

Cairo looked really bright when we flew over the city earlier today. pic.twitter.com/dSOxoGgJKb — 若田光一 WAKATA Koichi (@Astro_Wakata) January 10, 2023

ونشر واكاتا صورة ليلية للقاهرة من محطة الفضاء الدولية بينما كان في طريق عودته من الفضاء قبل 3 أيام، مؤكدًا أن أضواء المدينة ساطعة في الفضاء وسط ظلمة الفضاء الخارجي.

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يُذكر أن عددا من رواد الفضاء سبق وشاركوا صورًا للقاهرة والنيل بمصر التقطوها من على متن محطة الفضاء الدولية، مثل رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.