"مرحبا بك في أم الدنيا".. تفاعل كبير على تغريدة إيلون ماسك عن مصر

أثارت تغريدة رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، عن الحضارة المصرية القديمة ردود أفعال واسعة النطاق من المشاهير والنجوم في مصر.

وشارك ماسك مقطع فيديو لمعبد "دندرة" المصري الواقع بمحافظة قنا في صعيد مصر، وعلق قائلا: "مصر القديمة كانت متوهجة".

Ancient Egypt was 🔥🔥 — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2023

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وانهالت التعليقات على تغريدة ماسك وكان أبرزها من وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والتي جددت دعوتها لماسك لزيارة مصر، وقالت في تغريدة على "تويتر": شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لنتطلع على كثير من القصص التي لم تروَ بزيارة المتحف المصري الكبير.. ستكون تجربة متفردة واستثنائية.. مصر ترحب بك".

وعلق عالم الآثار المصري زاهي حواس قائلاً: "أفضل دعاية للسياحة في مصر، وهي مجانية، ولم تكلف الدولة دولارا واحدا".

أما رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فاكتفى بالتعليق باستخدام "إيموجي" يعبر عن سعادته بتغريدة الملياردير الأميركي.

.@elonmusk you bet! Come join us unravel more untold stories about #AncientEgypt at the Grand Egyptian Museum #GEM with the full & never-before-seen collection of king Tutankhamun...It’s an unparalleled experience & #Egypt welcomes you 🇪🇬. https://t.co/sFYLs2CMrE — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) January 13, 2023

هنيدي مرشد سياحي

وبخفة ظله المعتادة، مازح الفنان الكوميدي محمد هنيدي ماسك داعياً إياه لزيارة البلاد قائلاً: "تعالَ إلى مصر يا رجل وسأكون مرشدك الشخصي".

أما الإعلامي شريف عامر فقال في تدوينة: "كل شيء مازال هناك يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك ولدينا بعض سيارات تسلا يمكن أن تستخدمها".

ورد أيضا عضو مجلس النواب السابق محمد أبو حامد قائلا: "مرحبا بك في أم الدنيا مصر"، بينما اكتفى المخرج عمرو عرفة بتدوينة مقتضبة قال فيها "ومازالت".

أما المغردون المصريون فاتفقوا على أن تغريدة ماسك مهمة للغاية وسيكون لها دور فعّال في تنشيط السياحة، داعين لاستغلال المشاهدات الكبيرة التي حققها الفيديو والبدء في الترويج للموقع السياحي الرائع.

معبد "دندرة"

يُذكر أن معبد "دندرة" بُني في العصر اليوناني الروماني من قبل الملك بطليموس الثالث واستغرق بناؤه 200 عام.

ويشتهر المعبد بالمناظر الفلكية المصورة على السقف، وكذلك المناظر العديدة التي تصور الملوك والأباطرة، كما يتميز هذا المعبد بوجود سراديب مبنية في الجدران والأساسات كانت تستخدم للاحتفال بأعياد مصر القديمة، ويوجد به أيضا سلمان يؤديان إلى السطح.