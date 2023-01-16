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من الجلسات التي تم تصويرها

مصر.. جلسات ليزر لـ3 لاعبين من الزمالك تشعل مواقع التواصل

مجلس إدارة النادي يقرر تغريم الثلاثي عبدالله جمعة ومصطفى شلبي والحارس محمد صبحي، 300 ألف جنيه لكل لاعب كعقوبة على ما تم نشره على وسائل التواصل

القاهرة - العربية.نت
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صباح اليوم الاثنين، بمقطع فيديو وصور لثلاثة لاعبين من نادي الزمالك أثناء جلسة لإزالة الشعر بالليزر، ما أثار جدلاً واسعاً.

وفي تحرك من إدارة القلعة البيضاء، قرر مجلس إدارة النادي تغريم الثلاثي عبدالله جمعة ومصطفى شلبي والحارس محمد صبحي، 300 ألف جنيه لكل لاعب كعقوبة على ما تم نشره على وسائل التواصل.

استبعاد شلبي

في سياق متصل، أفادت تقارير صحافية بأن فيريرا مدرب النادي يفكر باستبعاد شلبي من التشكيلة الأساسية بمباراة الفريق أمام نادي بيراميدز، اليوم، في نصف نهائي كأس مصر بعد تداول هذه الصور.

يشار إلى أن ثلاثي نادي الزمالك كانوا نشروا تلك الصور عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، وهم يقومون بجلسات الليزر، ما أثار موجة عنيفة من الاستياء والتعليقات الساخرة من رواد السوشيال ميديا.

ويسعى كل من الزمالك وبيراميدز للفوز ببطولة كأس مصر عند الدور نصف النهائي، والتأهل على حساب منافسه إلى المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها في 3 فبراير المقبل.

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