وفاة الشاعر المصري ناصر الجيل إثر أزمة قلبية مفاجئة

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الشاعر الغنائي المصري ناصر الجيل إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ 48 عاماً.

وأعلنت الصفحة الرسمية للشاعر نبأ وفاته بتدوينة كتب فيها التالي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل وسيتم تشيع الجنازة بعد ظهر اليوم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

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وذكر الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، أن زميله الراحل كان يتعرض لضغط عصبي كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ نعاه عبر صفحته في "فيسبوك" بالقول: "الشاعر الفنان المحترم ناصر الجيل، اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه، وهي دي نهاية الضغط النفسي والعصبي".

كما كتب المنتج هاني محروس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وجعت قلبي عليك بجد يا صاحبي، ألف رحمة ونور عليك، ناصر الجيل".

من هو ناصر الجيل؟

وناصر الجيل شاعر وكاتب غنائي، ولد في محافظة الجيزة المصرية، في 17 مارس عام 1975، تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم هاني شاكر ومصطفى كامل وأصالة، وراغب علامة وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وأنغام ونوال الزغبي ورامي عياش.

كما كتب الشاعر الراحل لأجيال مختلفة من المطربين العرب، فضلا عن أنه الشاعر الوحيد الذي غنى من كلماته الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في مصر حاليا.

ومن أبرز أغانيه التي كتبها أغنية "كل ليلة" الذي غناها هاني شاكر عام 2007، و"حته مني" لإيهاب توفيق عام 2008، و"بوعدك" عام 2012، و"ما بهزرش" عام 2015، لراغب علامة، و"اتحملت كتير" في نفس العام لمصطفى كامل، و"حالة غريبة" عام 2016 لمصطفى قمر، و"عيب عليكوا" لنوال الكويتية عام 2017.

كما غنت أصالة من كتاباته "حاجة متخصكش" عام 2019، بالإضافة إلى العديد من الأغاني التي كتبها وأثرت الساحة الغنائية المصرية والعربية.