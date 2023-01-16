بالصور.. مطربة أميركية تتألق بجلسة تصوير فرعونية

تألقت المطربة الأميركية المقيمة في مصر آمون ستار بجلسة تصوير فرعونية مرتدية قلادة الملك توت عنخ آمون.

وتعد آمون من أكثر المهتمين بالتاريخ الفرعوني، حيث ظهرت في الصور التي التقطتها وهي ترتدي بعض الأساور والإكسسوارات الذهبية المستوحاة من الحضارة الفرعونية لتواكب جلسة التصوير.

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من الهرم الأكبر إلى قصر شامبليون

كما حرصت على إطلاق كافة أغنيات ألبومها الجديد بشكل كليبات مصورة، يتم تصويرها في إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة، حيث بدأت التجربة من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مروراً بقصر شامبليون في وسط البلد، وصولاً لتصوير كليب داخل هرم أمنمحات الثالث الأسود في دهشور.

يشار إلى أن آمون ستار مطربة أميركية الأصل، مستقرة في مصر منذ حوالي 4 سنوات. تعمقت في دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفني إلى "آمون ستار Amun Starr"، واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

ومؤخراً طرحت ستار أغنيتها Born in the USA، التي حصدت بها جائزة من تطبيق الساوند كلاود كأكثر الأغاني استماعاً داخل الولايات المتحدة الأميركية.