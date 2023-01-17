مأساة أم مصرية فقدت ابنها على يد والدها وشقيقيها.. والسبب صادم!
خلاف عائلي على ميراث عبارة عن قطعة أرض زراعية تبلغ 175 مترا راح ضحيته الشاب محمد المقبل على الزواج
في حادثة صادمة جديدة في مصر، فقدت أم ابنها على يد والدها وشقيقيها التوأم، بسبب خلاف عائلي على الميراث.
وروت الأم المكلومة القصة لـ"العربية.نت" موضحة أن والدها وشقيقيها هاجموا سيارة أسرتها أثناء تواجدهم بها وانهال شقيقاها التوأم محمود وأحمد بآلات حادة على الزجاج الخلفي للسيارة حيث مقعد ابنها، أما والدها فكان يهاجم زوجها".
وأوضحت والدة الضحية محمد عماد أن السبب هو خلاف عائلي على ميراث، عبارة عن قطعة أرض زراعية تبلغ قيراطا واحدا فقط، أي ما يعادل 175 مترا مربعا.
كما ذكرت الأم المكلومة واقعة سابقة داخل الأرض حاول خلالها شقيقها ووالدها بمعاونة والدتها النيل من ابنها وزوجها، لكنهم لم يفلحوا، وتمكن محمد ووالده من النجاة منهم.
وكان الضحية يستعد للزواج باستكمال تجهيز شقته، كما أنه كان يخطط للسفر للعمل بالخارج مع عمه.
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