أرّقت المصريين.. ضبط عصابة تخصصت بسرقة الإطارات
ضبط بحوزة العصابة المكونة من 4 عاطلين عن العمل 16 إطاراً لسيارات قاموا بسرقتها
بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمئات الشكاوى تتحدث عن سرقة إطارات السيارات في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط التشكيل العصابي المسؤول عن هذا النوع من السرقات.
وتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط التشكيل العصابي المكون من 4 عاطلين عن العمل تخصصوا في سرقة إطارات السيارات، وضبطت بحوزتهم 16 إطارا. واعترف أعضاء العصابة بقيام اثنين منهم بالسرقة بينما الآخران يقومان ببيع المسروقات. وأحيل المتهمون للجهات المختصة للتحقيق.
وبدأت الواقعة بتعدد البلاغات أمام إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، والتي تفيد بتعرض أصحاب السيارات لسرقة إطارات سياراتهم.
وتوصلت التحريات إلى قيام 4 عاطلين، لأحدهم سوابق جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات بنطاق المحافظة.
وفي أحد الأكمنة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب سرقات لإطارات السيارات المتوقفة أسفل المساكن بأسلوب الفك. وبإرشادهم تم ضبط 16 إطار سيارة معهم.
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