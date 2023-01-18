احتموا من المطر بغطاء بلاستيكي.. صورة عمال بمصر تشعل مواقع التواصل
صورة العمال لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع دعوات لهم بالحفظ من أي مكروه
وضع القراءة
100% حجم الخط
أثارت صورة متداولة لمجموعة من العمال جالسين في صندوق شاحنة نصف نقل يحتمون من المطر بغطاء رقيق من البلاستيك، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وحصدت الصورة التي تظهر الإصرار على الكسب الحلال رغم ظروف الطقس السيئ في الشتاء، تعاطف رواد السوشيال ميديا.
مادة اعلانية
وانهالت التعليقات على الصورة بين دعوات لهؤلاء العمال وغيرهم بتيسير الأحوال وحفظهم من كل مكروه، وبين تقديم النصائح للأبناء لتقدير عناء آبائهم في توفير لقمة العيش الحلال لهم.
وكان من بين التعليقات: "الصورة دي يشوفها كل ابن مش عارف قيمة أبوه".
اقرأ أيضاً
-
المعارضة التركية تتهم الحكومة بـ"شرعنة عمالة الأطفال"أكاديمي تركي: الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجهها تركيا جعلت من مراكز التدريب المهني منطقة خلاص من الفقر.. فلدى تلك المراكز إيرادات من بيع المنتجات التي يصنعها الطلبة العرب والعالم
-
بسبب "تغريدة احتيالية".. انطلاق محاكمة إيلون ماسكتعود القضية إلى أغسطس 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج "تسلا" من البورصة لأن له ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. الأمر الذي تسبب في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام أميركا
-
هولندا تنضم لأميركا وألمانيا.. ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوتروته قال للرئيس الأميركي: "لدينا النية للانضمام لما تقومون به مع ألمانيا بمشروع نظام الدفاع الجوي" العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية