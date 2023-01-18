احتموا من المطر بغطاء بلاستيكي.. صورة عمال بمصر تشعل مواقع التواصل

أثارت صورة متداولة لمجموعة من العمال جالسين في صندوق شاحنة نصف نقل يحتمون من المطر بغطاء رقيق من البلاستيك، تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وحصدت الصورة التي تظهر الإصرار على الكسب الحلال رغم ظروف الطقس السيئ في الشتاء، تعاطف رواد السوشيال ميديا.

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وانهالت التعليقات على الصورة بين دعوات لهؤلاء العمال وغيرهم بتيسير الأحوال وحفظهم من كل مكروه، وبين تقديم النصائح للأبناء لتقدير عناء آبائهم في توفير لقمة العيش الحلال لهم.

وكان من بين التعليقات: "الصورة دي يشوفها كل ابن مش عارف قيمة أبوه".