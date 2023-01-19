شاهد مطاردة مثيرة بين فتاتين ولصوص على دراجة نارية بمصر.. فكيف انتهت؟
المطاردة لم تتجاوز الـ24 ثانية وانتهت بهروب اللصوص وبحوزتهم هاتف الفتاة
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في مقطع فيديو يوثق الواقعة، شهدت أحد شوارع القاهرة الجديدة مطاردة مثيرة بين فتاتين ولصوص على دراجة نارية قاموا بسرقة هاتف إحداهن المحمول أثناء تواجدها بالسيارة.
والبداية كانت حينما فاجأ شخصان على دراجة نارية إحدى الفتيات أثناء جلوسها داخل سيارتها بسرقة هاتفها المحمول، لتقرر رفقة صديقاتها التي كانت بصحبتها مطاردة اللصوص وتصوير الواقعة بالصوت والصورة.
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لكن المطاردة، والتي لم تتجاوز 24 ثانية وهي مدة المقطع المصور، باءت بالفشل ولاذا اللصوص بالفرار بعد أن كادت الفتاتان اللحاق بهما.
وتقدمت إحدى الفتاتين ببلاغ في قسم دار السلام وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، حسب ما قالت لـ"العربية.نت".
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