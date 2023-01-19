ذعر في مصر.. لحوم مفرومة من كراتين البيض

أثارت كميات من اللحوم المفرومة الذعر مجددا في إحدى مدن مصر بعدما اكتشف الأهالي أنها مصنعة من كراتين البيض.

وقالت الإدارة الصحية بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية إنها تلقت شكاوى من مواطنين تؤكد قيام سيارة ببيع كرتون مفروم داخل عبوات ملونة على أنها لحوم في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.

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ضبط جميع المنتجات

وأضافت أن حملة من مديرية الصحة توجهت لمحل البلاغ وضبطت بالفعل لحوما مجمدة مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما ضبطت لحوما أخرى متغيرة في خواصها الطبيعية وعليه تم ضبط جميع المنتجات بموجب محاضر ضبط.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على الكمية الموجودة بإجمالي 267 كيلوغراما وتشميعها بالشمع الأحمر وسحب عينات منها لإرسالها للفحص بمعامل وزارة الصحة للوقوف على مدى صلاحيتها لاستخدام الآدمي.

واقعة مماثلة

وكانت واقعة مماثلة قد أثارت ذعر المصريين في إبريل الماضي بعد ظهور مقطع فيديو بثه يوتيوبر عبر حسابه على مواقع التواصل، وكشف فيه طريقة تستخدمها بعض المطاعم، لصناعة "الحواوشي" من كراتين البيض الورقية، وتزويدها بالخلطة والنكهات الخاصة لإكسابها طعم اللحم الحقيقي الخاص بالحواوشي.

وكشف المقطع أن بعض الأشخاص يفرمون كراتين البيض بعد نقعها في صبغة حمراء، ثم يضيفون إليها التوابل من أجل بيعها، بأسعار رخيصة.

وسبق أن حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، من تداول ذلك الحواوشي، مؤكدة أن كراتين البيض تصنع من مواد كيميائية تحمل مخاطر صحية عند تناولها.

وقالت إن اللحوم الحقيقية لا يمكن أن يكون لونها، ولا طعمها بهذا الشكل بعد "خلطها"، محذرة من اللحم المفروم المليء بالدهون والأحشاء والجلود، ومؤكدة أن كراتين البيض مليئة بالأتربة، وبقايا البيض وتتفاعل مع الخبز لتصبح خلطة سامة.