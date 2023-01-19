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إسلام جابر
إسلام جابر

مصر.. الحبس سنة لنجم الزمالك لسرقته ورقة زواجه العرفي

العربية.نت
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عاقبت محكمة جنح الهرم في مصر، اليوم الخميس، لاعب كرة قدم شهير بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي.

وكانت سيدة مصرية تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم في محافظة الجيزة، اتهمت فيه اللاعب في نادي الزمالك إسلام جابر، بالزواج منها عرفيا في 5 مارس الماضي، بواسطة محامي حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

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وأوضحت في بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفي، لرفض اللاعب إثبات النسب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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