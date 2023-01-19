"رحلة للقدس وتل أبيب بمترو الأنفاق" تشغل المصريين.. فما القصة؟
المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو نفى ما تم نشره ببعض صفحات السوشيال ميديا مؤكدا أنه عار عن الصحة
وضع القراءة
100% حجم الخط
بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمنشور حول تنظيم رحلة من مصر إلى مدينة القدس وزيارة لتل أبيب، كشفت هيئة مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل حقيقة الأمر.
ونفي أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تم نشره ببعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص تنظيم رحلة إلى مدينة القدس وزيارة تل أبيب.
مادة اعلانية
وأكد بكير أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مضيفا أنه تم اختراق الصفحة الخاصة بجمعية الحج والعمرة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشر إعلان عن تنظيم الرحلة لا أساس له من الصحة.
وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في البيان بجموع المواطنين، بضرورة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.
اقرأ أيضاً
-
بطريقة فظيعة.. اغتيل حاكم موسكو وأهين على يد البلشفيينالدوق سيرغي ألكساندروفيتش شارك بالحرب الروسية التركية ما بين عامي 1877 و1878 ونال وسام القديس جورج لشجاعته الأخيرة
-
أوكرانيا عن مقتل وزير الداخلية: احتمال التخريب واردلم تُكشف أي معلومة عن سبب المأساة حتى الساعة العرب والعالم
-
هل تصبح تريند؟.. نجمة عالمية تتبع شاكيرا وتنتقم!أطلقت أغنية " الزهور" بعد توقف دام 3 أعوام ثقافة وفن
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية