"رحلة للقدس وتل أبيب بمترو الأنفاق" تشغل المصريين.. فما القصة؟

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمنشور حول تنظيم رحلة من مصر إلى مدينة القدس وزيارة لتل أبيب، كشفت هيئة مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل حقيقة الأمر.

ونفي أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تم نشره ببعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص تنظيم رحلة إلى مدينة القدس وزيارة تل أبيب.

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وأكد بكير أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مضيفا أنه تم اختراق الصفحة الخاصة بجمعية الحج والعمرة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشر إعلان عن تنظيم الرحلة لا أساس له من الصحة.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، في البيان بجموع المواطنين، بضرورة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.