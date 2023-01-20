جنائي وليس إرهابياً.. هجوم على كمين أمني بالإسكندرية

لقي شرطي مصرعه وأصيب آخر الجمعة بهجوم مسلح على نقطة ارتكاز أمني بمنطقة أبيس الواقعة بين محافظتي البحيرة والإسكندرية شمال مصر.

وقال شهود عيان إن الهجوم المسلح شنه مجهولون على كمين أبيس الأمني.

مادة اعلانية

كما أضافوا أن أفراد الكمين فوجئوا بسيارة ميكروباص انحرفت نحوهم وبعدها انهالت عليهم أعيرة نارية من أشخاص مجهولين بداخلها ثم فروا بالسيارة هاربين.

فيما أسفر الحادث عن وفاة حمادة صبحي رمضان، أمين شرطة (38 سنة) بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، وإصابة محمود السيد قطب، أمين شرطة (32 سنة)، وشخص آخر مدني في حالة خطرة.

بهدف السرقة

إلى ذلك أظهرت التحريات أن الحادث جنائي وليس إرهابياً. وبتتبع حركة سير الميكروباص لوحظ أن السائق تعرض لمحاولة تهديد من جانب أشخاص كانوا يستقلون الحافلة معه لسرقته وسرقة السيارة بالإكراه.

فاتجه السائق للكمين الأمني ليحاول النجاة، غير أن الجناة بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على أفراد الكمين خلال تصديهم لهم، وفروا بالسيارة هاربين نحو الزراعات المجاورة.

وقامت قوات الأمن بتطويق الموقع، فيما يتم حالياً تمشيط المنطقة والزراعات المجاورة للبحث عن الجناة وضبطهم.