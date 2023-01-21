أزمة صحية طارئة.. الموسيقار المصري حلمي بكر بالعناية المركزة

تعرض الموسيقار المصري حلمي بكر إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ودخوله بالعناية المركزة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

في التفاصيل، كان الموسيقار المصري ضيفا على أحد البرامج، لكنه بعد الانتهاء من التصوير شعر بالتعب وعدم القدرة على الحركة، ما استدعى إجراء فحوصات سريعة إليه، قبل أن يقرر الأطباء احتجازه بالمستشفى.

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بعدها تم التواصل مع عاطف إمام عميد المعهد العالي للموسيقى العربية السابق، الذي حرص على التوجه إلى حلمي بكر ونقله إلى المستشفى من أجل إسعافه، خاصة أنه كان يتواصل مع حلمي بكر خلال تصويره البرنامج.

ارتفاع السكر.. ومشاكل بالكلى

ويعاني الموسيقار المصري من ارتفاع بمستوى السكر في الدم وكذلك مشاكل بالكلى واحتباس للمياه في الجسم، وهو الأمر الذي دفع الأطباء لوضعه تحت المراقبة بغرفة الرعاية المركزة.

على أن يستمر بداخلها لعدة أيام من أجل مراقبة حالته الصحية والتطورات التي يمر بها، انتظارا لاستقرار الوظائف الحيوية الخاصة بالجسم، حتى يتم السماح له بمغادرة الرعاية المركزة والتواجد في غرفة عادية داخل المستشفى.

بدوره، نشر عاطف إمام، صورة تجمعه بالموسيقار حلمي بكر والطبيب المعالج خلال تواجدهم في المستشفى، وطمأن الجميع على حالة الموسيقار المصري الصحية، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجميع.