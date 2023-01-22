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قاتل نيرة أشرف

قضية نيرة أشرف.. قرار جديد بالطعن المقدم من القاتل

تأجيل أولى جلسات نظر وقف تنفيذ الإعدام ضد المتهم لتزامنها مع عطلة رسمية

القاهرة- العربية.نت
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أرجأت محكمة النقض النظر بطعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل زميلته طالبة المنصورة نيرة أشرف، تأجيلا إداريا لجلسة 9 فبراير المقبل.

وكانت المحكمة قد حددت في وقت سابق، النظر بمذكرة الطعن المقدمة من المحامي فريد الديب، على حكم الإعدام الصادر ضد الطالب محمد عادل قاتل نيرة أشرف في جلسة 26 يناير الجاري.

وجاء قرار تأجيل أولى جلسات نظر وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المتهم محمد عادل لوجود عطلة رسمية بالبلاد في هذا التاريخ.

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حادثة هزت مصر

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي، أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بعدة طعنات بآلة حادة وذبحها قاصدا إزهاق روحها. وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

يذكر أن الطالب محمد عادل كان ذبح زميلته الشابة نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة شمال القاهرة يوم 20 يونيو الفائت لرفضها الارتباط به، في حادثة هزت الشارع المصري.

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