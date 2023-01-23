السيسي: لا سبيل لبناء الدول دون الحفاظ على الأمن القومي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن بناء الدول لا سبيل له دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره، مضيفا بالقول: "سنحتفل في العريش ورفح والشيخ زويد بالنجاح في مواجهة الإرهاب".

وأضاف السيسي، في كلمة بمناسبة عيد الشرطة الذي يوافق بعد غد الأربعاء، إن الشغل الشاغل للقيادة في مصر كان كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري، مضيفاً أن التزام الدولة تجاه الفئات محدودة الدخل ثابت ولم ولن يتغير.

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وقال: "كانت توجيهاتي للحكومة تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة.. أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب آلاما للشعب وخاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا".

وأضاف أن الشغل الشاغل للقيادة في مصر كان كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري.

وتابع السيسي أن المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر ليست للتفاخر والتباهي بل تستهدف تأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدد على أن أزمة الفجوة الدولارية ليست وليدة اليوم، قائلا إن "جوهرها ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية.. زيادة الإنتاج هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة".