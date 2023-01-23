بعد استغاثة الفنانة.. مفاجأة وراء "خطف" مساعدة منة فضالي

بعد ساعات قليلة من إعلان الفنانة المصرية منة فضالي اختفاء مساعدتها واختطافها وانقطاع الاتصال بها، كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل كثيرة أزالت الغموض حول الحادث.

وكشفت أجهزة الأمن أن مساعدة الفنانة تم القبض عليها وحبسها في قسم شرطة الجمالية غرب القاهرة على ذمة سرقة مشغولات ذهبية.

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وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهمة قامت بسرقة الفنانة دينا الشربيني بالتعاون مع شقيقتها التي كانت تعمل مساعدة للفنانة دينا، مشيرة إلى أنه تم ضبطها أثناء بيعها مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

اعتراف بالواقعة

وذكرت أجهزة الأمن أنه وبمواجهة المتهمة اعترفت بأنها حصلت على المجوهرات من واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من الفنانة دينا الشربيني.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب الفنانة منة فضالي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن استغاثتها لاختفاء مساعدتها وتعرضها لواقعة خطف.

وذكرت الأجهزة الأمنية أنه بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، مضيفة أنه وبتاريخ 20 يناير الجاري تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية مسروقة للبيع وتم حبسها على ذمة قضية سرقة.

كما تمت إحالة المتهمة إلى النيابة التي تولت التحقيق.