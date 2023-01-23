سرقة سيارة وقيادة متهورة.. مراهق يدهس طفلاً في مصر

في حادث مأساوي جديد بمصر، قام طفل بسرقة مفاتيح سيارة والده وانطلق مسرعاً في أحد شوارع "كمبوند" بالقاهرة الجديدة ليدهس طفلا آخر.

قيادة متهورة وسرعة زائده، هذا المشهد المرعب الذي راح ضحيته الطفل يوسف ابن الـ 14 عاماً على يد الطفل جهاد ابن الـ 16 عاماً والذي سرق سيارة والده وانطلق مسرعا ليصيب يوسف بكسر في الجمجمة وارتشاح في المخ وكسر في الحوض.

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يوسف الذي كان يمضي في طريقه لمقابلة أصدقائه وخطتهم كانت لعب "البلاي ستيشن" ثم الذهاب إلى تمرين كرة القدم، يرقد حالياً في قسم العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، جرى إحالة الطفل إلى المحاكمة، وتم تحديد جلسة 24 يناير الجاري كأولى جلسات محاكمته بمحكمة الأميرية نيابة الطفل بالقضية 240 لسنة 2023 جنح، بتهمة سرقة سيارة والده والقيادة بسرعة 120 كلم/ساعة.

وقبل ذلك، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ومصاب بأحد الشوارع داخل "كمبوند" بالقاهرة الجديدة. على الفور انتقلت أجهزة الأمن للمكان وتبين إصابة طفل بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.