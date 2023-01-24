ألقى التحية ولاذ بالفرار.. شاهد "أغرب عملية سرقة" بمصر

في واقعة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"أغرب عملية سرقة" قام شاب بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المكاتب ولاذ بالفرار.

الواقعة وثقها مقطع فيديو التقطته كاميرا داخليه مثبتة، وانتشر بكثافة على السوشيال ميديا، وبدأت بدخول اللص إلى أحد المكاتب، مستغلا غياب الموظفة عن المكان وانشغالها ليسرق الهاتف الموجود على المكتب في ثوان.

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وكانت المفاجأة في رد فعله عندما رأته الموظفة، حيث نظر إليها وألقى عليها السلام وهو يلوذ بالفرار، وسط صيحات الموظفة "حرامي.. حرامي".

وأثار مقطع الفيديو سخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعجبوا من طريقة تصرف هذا اللص، ووصفوا ما فعله بأنه "أغرب عملية سرقة في 2023"، بينما رأى آخرون أن الموقف لا يستدعي الضحك أو السخرية فهي في النهاية عملية سرقة واضحة تستوجب محاسبة صاحبها.