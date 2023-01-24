تعود للشاشة خلال أيام.. المذيعة صاحبة "الصوت غير اللائق" تكشف حقيقة فيديو إيقافها
الإعلامية المصرية منى العمدة أكدت أنها كانت تعاني من مشكلة في الأذن وتأثير المسكنات جعلها في حالة من الهدوء والسكينة
في أول ظهور لها بعد إيقاف برنامجها والتحقيق معها، أطلّت المذيعة منى العمدة في لقاء تلفزيوني، وكشفت كواليس فيديو إحدى حلقات برنامجها "الجمهورية الجديدة"، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت: "أنا في أول حلقة سألت الضيف عن رأيه في العاصمة الإدارية الجديدة، فأخذوا الفيديو وغيروا درجة الصوت وخفضوا الإضاءة، وأضافوا الموسيقى للفيديو، وده كان رأي إحدى الجهات الرقابية في شبكة النهار".
وأوضحت منى العمدة أن الأزمة لم تقتصر على التلاعب في الفيديو الخاص بها قائلة: "السبب الثاني إني كنت عاملة عملية في الأذن، وتحت تأثير المسكنات والمضادات الحيوية، وده عمل حالة من الهدوء والسكينة لكن لم يغير طبقة صوتي".
وأشارت الإعلامية المصرية إلى أن برنامج "الجمهورية الجديدة" يقدم منذ عامين ونصف، وعرض منه 52 حلقة وصوتها فيها لم يتغير، لافتة إلى أن رد فعل الضيف وطريقته ربما هي التي أثارت الجدل".
وخلال التحقيقات، أكدت العمدة اعتذارها للجمهور وأنها ستقدم أداء مختلفًا في الفترة المقبلة، بعد تعافيها من ألم الجراحة والمسكنات التي حصلت عليها وأنها ستلتزم بالزي المناسب في تقديم الحلقات، وقررت القناة عودة منى العمدة لتقديم برنامجها خلال أسبوع.
يُذكر أن شبكة تلفزيون النهار قررت قبل 10 أيام إيقاف الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج "الجمهورية الجديدة".
وقالت القناة في بيان لها إنه تم وقف مقدمة البرنامج منى العمدة، وإحالتها هي وفريق العمل والمسؤولين عنه للتحقيق الفوري.
وجاء القرار بعد رصد القناة بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، من بينها ما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أداء صوتي غير لائق للمذيعة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.
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