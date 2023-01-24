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بسبب الشبورة.. حادث مروع يقتل ويصيب 17 شخصاً في مصر

قوات الإنقاذ سارعت بنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى

القاهرة - العربية.نت
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شهدت محافظة بني سويف جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروعاً بسبب الشبورة المائية أسفر عن مصرع وإصابة 17 شخصاً.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بين حافلتين لنقل الركاب وشاحنة بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، أسفر عن مصرع سائق وإصابة 16 آخرين.

حادث بني سويف
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  • حادث بني سويف
  • حادث بني سويف
  • حادث بني سويف
(3 صور)
حادث بني سويف
حادث بني سويف
حادث بني سويف
حادث بني سويف
حادث بني سويف
حادث بني سويف

بدورها، دفعت السلطات بسيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين، فيما أوضحت التحقيقات أن انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية وراء وقوع الحادث.

كما سارعت قوات الإنقاذ بإزالة آثار الحادث وانتشال السيارات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فيما أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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طقس بارد

يذكر أن مصر تتعرض لموجة من الطقس البارد، حيث أعلنت هيية الأرصاد تعرض البلاد اليوم الثلاثاء عن طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الأولى.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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