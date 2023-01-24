حكم غير مسبوق.. حبس امرأة مصرية في قضية "للرجال فقط"

يعاني كثير من الرجال في مصر من أحكام تبديد المنقولات بعد الخلافات مع الزوجات، إلا أن حكما غير مسبوق صدر في محكمة كفر الشيخ قضى بحبس سنة مع الشغل، لامرأة وكبير عائلتها وكفالة 500 جنيه، في قضية خيانة ائتمان لقائمة منقولات زوجية.

بدأت القصة حين أقامت المرأة دعوى رد أعيان منقولات زوجية ضد طليقها بمحكمة الأسرة، تدعي فيها بالاستيلاء على كافة المنقولات الزوجية، دون وجود أية منقولات من الأساس، ما اعتبرته المحكمة خيانة للأمانة وقضت بحبسها. وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

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قائمة وهمية

كما نقل الموقع عن محامي الزوج قوله إن وقائع الدعوى بدأت حينما ارتبط الزوج المجني عليه، ويدعى محمد جمال العطار، مقيم بإحدى دول الخليج، بإحدى السيدات بمحافظة كفر الشيخ، وقررا الانتقال للإقامة بالخارج، دون شراء أية منقولات، ولكن اشترط والد الزوجة التوقيع على قائمة منقولات على بياض، حفاظًا على حقوق ابنته، مع إيداع القائمة الموقع عليها أمانة لدى كبير عائلتها، وتحصل عليها الزوجة لحظة شرائها المنقولات.

وأضاف المحامي: "عقب سفر الزوجين إلى الخارج نشبت بينهما عدة خلافات زوجية، لتقرر الزوجة العودة إلى مصر، وتمكنت من الحصول على قائمة المنقولات من كبير عائلتها بالمخالفة للاتفاق المبرم بينهما، وحررت مبلغ 855 ألف جنيه، بقائمة منقولات لم يتم شراؤها بعد، وقدمتها لمحكمة الأسرة، التي حكمت لها بالحصول على قيمة المنقولات من زوجها المدعى عليه في تلك الدعوى، أو رد المنقولات.

"خيانة أمانة"

لكن الزوج حرر محضر شرطة، أحيل إلى محكمة جنح أول كفر الشيخ، ضد طليقته ووالدها وكبير عائلتها بتهمة خيانة ائتمان، وتداولت الدعوى أمام هيئة المحكمة، وبعد الاستماع لشهود الإثبات، تم إثبات أن القائمة على بياض، ولم تشترِ الزوجة أية منقولات، وأكدت التحريات صحة أقوال الزوج.

وقضت المحكمة بالحبس سنة مع الشغل لإيقاف التنفيذ ودفع 500 جنيه كفالة على السيدة وعمها.