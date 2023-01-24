"خزانة أسرار جمال عبدالناصر".. رحيل سامى شرف عن 94 عامًا

غيب الموت سامى شرف الوزير الأسبق لشئون رئاسة الجمهورية وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات.

"شرف" توفى عن عمر يناهز 94 عامًا بعد فترة معاناة مع المرض استمرت لعدة أشهر ولد فى حى مصر الجديدة بالقاهرة عام 1929 وهو الطفل الرابع من بين ستة أطفال لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة.

مادة اعلانية

والده الدكتور محمد عبد العزيز شرف من مواليد محافظة بنى سويف (1889 – 1953) كان طبيبًا حاصلاً على شهادة الدكتوراه فى الجراحة العامة من جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة وعمل مفتشًا بوزارة الصحة فى عدد من محافظات مصر من بينها محافظة بنى سويف.

تلقى "شرف" تعليمه الابتدائى والثانوى فى القاهرة ثم التحق بالكلية الحربية عام 1946 تخرج منها فى 1 فبراير 1949 وتم تعيينه فى سلاح المدفعية برتبة الملازم بعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام التحق بالمخابرات الحربية.

عندما سافر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمشاركة فى مؤتمر باندونج استدعاه وكلفه بإنشاء سكرتارية الرئيس للمعلومات وعينه سكرتيرًا للرئيس للمعلومات.

استمر فى هذا العمل وحصل على درجة مدير عام ثم وكيل ثم نائب وزير فوزير، قبل وفاة جمال عبد الناصر تم تعيينه وزيرًا للدولة ثم وزيرًا لشئون رئاسة الجمهورية فى أبريل 1970.