اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أشرف كابونجا
خاص

استعداداً لرقم قياسي جديد.. شاهد "كابونجا" يسحب سيارتي مطافئ بوزن 30 طناً

أقوى رجل بالعالم أكد لـ"العربية.نت" أنه سيرسل فيديو التجربة لموسوعة "غينيس" ليحظى بتجربة رسمية لتحقيق رقم جديد

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وسط تواجد جماهيري كبير من أبناء محافظة الإسماعيلية في مصر، تمكن أشرف كابونجا والشهير بـ"أقوى رجل في العالم" من سحب سيارتي مطافئ بوزن 30 طنا، أمس الثلاثاء، في محافظة الإسماعيلية وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة.

وقال كابونجا لـ"العربية.نت" إنه يسعى لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة "غينيس"، لافتا إلى أنه سيرسل فيديو هذه التجربة للقائمين على الموسوعة وينتظر الرد في غضون 3 أشهر ليقوم بالتجربة الرسمية.

وواصل حديثه قائلًا: "إن شاء الله هبعت التجربة دي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولما يوافقوا هعمل تجربة تانية عشان أكسر رقم قياسي جديد".

وأضاف أشرف كابونجا، أنه نجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال الفترة الأخيرة، وكان من أهمهم سحبه بواسطة أسنانه سيارة تريلا نقل ثقيل، وزن 16 طنا متفوقاً على نظيره الهندي بـ3 أطنان، وتمكن من خلال هذه التجربة الدخول إلى موسوعة "غينيس" وتسجيل رقم قياسي مهم.

وأوضح أنه يسعى إلى كسر رقم قياسي جديد بـ"سحبه 99 طنا"، مشيرًا إلى أنه تمكن من سحب قطارات من مترو الأنفاق في وقت سابق و6 سيارات ملاكي حقق بها رقما قياسيا أيضاً.

يُذكر أن أشرف كابونجا من أبناء محافظة الإسماعيلية، ويحظى بشعبية واسعة النطاق بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تقدم إحاطة عاجلة لـ"النواب" حول الأطفال اللاجئين المفقودين الحكومة البريطانية تقدم إحاطة عاجلة لـ"النواب" حول الأطفال اللاجئين المفقودين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط