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بيض - بيضة - آيستووك
بيض - بيضة - آيستووك
بيض
بيض

"مشروع كتكوت".. جدل في مصر بسبب "البيض المخصّب" وصلاحيته للاستخدام!

اتحاد الدواجن في مصر يؤكد صلاحية البيض المخصب للاستخدام دون أي ضررعلى الصحة

القاهرة - العربية.نت
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بعد موجة الغلاء التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وخاصة في أسعار الدواجن والبيض، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن "البيض المخصّب" الذي انتشر بالأسواق مؤخراً ومدى صلاحيته للاستخدام.

ولتوضيح الأمر، أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات تلفزيونية، أن البيض المنتشر خلال الفترة الأخيرة في الأسواق والذي يعرف بـ"البيض المخصّب" صالح للاستخدام العام للمواطنين، وغير مقلق على صحتهم.

وكان الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد أوضح في وقت سابق أن "البيض المخصّب عبارة عن مشروع كتكوت"، ولكنه لم يكتمل، قائلا: "طالما لم يدخل إلى الماكينات فهو لا يؤثر على الصحة العامة".

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نقص الأعلاف

وأشار الزيني إلى أن الفكرة هنا أن تلك البيضة المخصبة كانت ستنتج كتكوتاً ثمنه 9 جنيهات، ولكن المربين يتخلصون منه على شكل بيضة بـ3 جنيهات فقط، وذلك نظرا لنقص الأعلاف وارتفاع أسعارها بالأسواق، وبالتالي يخرج المربون من الصناعة بسبب خسائرهم المتتالية، مما يؤثر على الصناعة بشكل عام.

يُذكر أن الأسواق المصرية لا تزال تعاني ارتفاعا ملحوظا في أسعار البيض والدواجن بسبب نقص الأعلاف.

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