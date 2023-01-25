بسبب إهانة والدها.. فتاة مصرية تنتحر من الطابق الثامن

تخلصت فتاة مصرية من حياتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثامن، بسبب خلافات مع والدها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية بلاغا بانتحار فتاة بالقفز من الطابق الثامن في أحد الأبراج السكنية بدائرة مركز شرطة الزقازيق وسقوطها على الأرض جثة هامدة.



تعليق الوالد على صورة لابنته رسالة الفتاة قبل انتحارها

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"يأس وإحباط"

وتبين أن الفتاة وتدعى فاطمة. م، 18 سنة، تخلصت من حياتها بسبب محاولات والدها المستمرة التقليل من شأنها والتشكيك في قدراتها ما أصابها بحالة من اليأس والإحباط.

وكشفت التحريات أن الفتاة كانت قد كتبت منشورا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل انتحارها، طالبت من خلاله أن يسامحها الجميع.

غضب من الوالد

وسبق وشاركت الفتاة منشورًا على الـ"فيسبوك" لتعليق كتبه والدها على صورة لها يقول فيه: ربنا ياخدك ويريح الدنيا منك، حيث عقبت الفتاة بالقول: أكتر إنسان تعب نفسيتي ربنا يسامحه، مش عارفة أنطق ولا حتى عارفة أقول إيه بس أنا مش كويسة بسببك يا بابا.

وقررت السلطات نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزقازيق الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.