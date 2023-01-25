هزة أرضية قوية تضرب محافظات مصر

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، زلزالًا قويًا وهزة أرضية شعر بها العديد من المواطنين في عدة محافظات واستمر لمدة تقترب من دقيقة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، سجلت زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط.

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وكشف المركز أن الزلزال يبعد 502 كلم من السواحل المصرية وعلى عمق 54 كلم، وشعر به عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أي خسائر أو إصابات.