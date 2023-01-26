القاهرة تعلن عودة 5 مصريين أصيبوا في حريق سفينة أمام سواحل تركيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عودة 5 من مواطنيها من إجمالي 14 مصريا أصيبوا في حادث حريق تعرضت له السفينة BEATA ALFA أمام السواحل التركية.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية ممثلة في القطاع القنصلي وكل من سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول لمتابعة حادث الحريق الذي تعرضت له السفينة BEATA ALFA أمام السواحل التركية، وصل إلى أرض الوطن 5 مواطنين مصريين من إجمالي 14 مواطنا، وذلك بعد قيام السفارة بالانتهاء من إجراءات السفر وإصدار الوثائق اللازمة والتيقن من أن حالتهم الصحية تسمح لهم بذلك".

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وأضافت أن "الجهود لا تزال جارية لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين المتبقين ضحايا الحادث لحين عودتهم جميعا إلى أرض الوطن". وتابعت أن "السفارة تواصل قصارى جهدها من خلال الاتصالات المتتابعة مع السلطات المعنية التركية لتأمين تقديم أفضل خدمة علاجية للمصابين، وكذا الوقوف على حيثيات وقوع الحادث والحصول على نتائج التحقيقات في هذا الصدد، وتقديم المساعدة القانونية للمصابين بما في ذلك العمل على حصولهم على مستحقاتهم التأمينية والتعويضات المالية اللازمة".

يذكر أن الحادث الذي وقع في ديسمبر الماضي، أدى إلى مصرع بحار وفقدان قبطان السفينة التي كان على متنها 17 شخصا.

وقامت السفارة المصرية في أنقرة بالتحرك منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث للاطمئنان على المواطنين المصابين، والمتابعة مع السلطات التركية والمستشفيات التي تم نقلهم إليها لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت السفينة البنمية BEATA تعرضت للانفجار والغرق في سواحل تركيا حيث كانت محملة بالفحم من طرابزون التركية قبل أن تتعرض للانفجار بالقرب من سواحل سينوب في البحر الأسود.