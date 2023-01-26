مصر.. ضبط امرأة تنشر فيديوهات فاضحة على يوتيوب مقابل ألف دولار

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الخميس، القبض على صاحبة قناة على يوتيوب بتهمة بث فيديوهات فاضحة ومحتوى يتضمن إسقاطات وإيحاءات جنسية.

وتمكنت السلطات من القبض على سيدة تدعى "أنوش" كانت قد أطلقت قناة على يوتيوب تحمل اسمها، وذلك بعد ورود بلاغات ضدها تتهمها بنشر الفسق والفجور.

مادة اعلانية

وكان المحامي أشرف فرحات قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم "310724 عرائض إلكترونية"، يتهم فيه صاحبة القناة بنشر الرذيلة وتقديم محتوى من مطبخ منزلها يتضمن مشاهد عارية وفيديوهات فاضحة ومحتوى بذيئا.

ووصف المحامي في بلاغه مقاطع الفيديو بالمبتذلة التي لا تتناسب مع تقاليد المجتمع، مؤكداً أنها تخدش الحياء العام وتسيء للمجتمع المصري ككل.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمة، وتبين من أنها تدعى "نبوية" وتقيم في حلوان بجنوب القاهرة، وتربح حوالي 1000 دولار شهرياً من هذه الفيديوهات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تنشر فيديوهات خلال قيامها بالأعمال المنزلية بملابس فاضحة تظهر فيها أجزاء من جسدها وتقوم بحركات بذيئة وخادشة للحياء.

وألقي القبض عليها وعثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهم بشكل مبدئي عثر فيهما على العديد من المقاطع التي تحرض على الفجور، وتم إحالة المتهمة إلى النيابة التي تولت التحقيق.