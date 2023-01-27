صدمة في مصر.. ضبط مصنع لإنتاج مشروب قهوة شهير من بودرة البلاط

اثار مقطع فيديو لعملية ضبط مصنع غير مرخص لانتاج الشاي ومشروب قهوة شهير فزع المصريين .

وكشف الفيديو وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب القهوة الشهير في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية يتم انتاجها من مواد مجهولة .

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وتبين من الفيديو أن المصنع يقوم بانتاج مشروب القهوة الشهير من بودرة البلاط والاسمنت الأبيض

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوجود مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع نسكافية مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، بجانب تزوير علامات تجاريه لشركات كبرى لانتاج الشاي وومشروب القهوة ومنتجات الحلويات .

وداهمت السلطات المصنع حيث تم ضبط عبوات من كافة المنتجات المغشوشة بإجمالي 5 ملايين عبوة وثلاثة طن خامات

وفحصت الأجهزة الأمنية خلال الحملة طرق تصنيع النسكافية والمنتجات الغذائية بنفس أكياس وعلب المنتجات الأصلية بعد غشها باستخدام بودرة منتجات بودرة البلاط كما تم ضبط شكائر من الجبس والأسمنت الأبيض.

تم التحفظ علي المضبوطات و تشميع المصنع واحالة مالكيه والمسؤولين عنه إلى النيابة التي تولت التحقيق .