السيسي وعلييف يعلنان دعمهما للتسوية السياسية في سوريا

أكد الرئيسان المصري والأذربيجاني، عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف، خلال محادثة ثنائية بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو، دعمهما للتسوية السياسية في سوريا، وأشارا إلى ضرورة توحيد الجهود على المستوى الدولي في مكافحة الإرهاب.

ووفقا لقناة "اكسترا نيوز" التلفزيونية المصرية، أكد رئيسا مصر وأذربيجان "أهمية دعم الجهود من أجل تسوية سياسية في سوريا ومواصلة العمل على إعادة إعمار البلاد".

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وأشار الرئيس المصري إلى "الحاجة إلى إجراءات منسقة من قبل المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب على جميع المستويات".

ووفقا للقناة، تمت مناقشة القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وعواقب الأزمة في أوكرانيا، وشدد الرئيس الأذربيجاني على "دور مصر الرئيسي في ضمان السلام والأمن في الشرق الأوسط".