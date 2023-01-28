مصر.. التحفظ على أموال ومجوهرات "أنوش" ناشرة المقاطع الفاضحة

تحفظت جهات التحقيق في مصر على أموال السيدة نبوية، التي تطلق على نفسها اسم "أنوش"، صاحبة قناة "الروتين اليومي" على "يوتيوب" في البنوك، وحرزت مجوهراتها، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة مع المتهمة والتي وجهت لها جهات التحقيق تهم خدش الحياء والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها مع نبوية "أنوش" أن المتهمة تعمّدت إظهار مفاتنها وأجزاء من جسدها عارية لزيادة نسب المشاهدة وزيادة المكسب من تلك الفيديوهات المخالفة لمعايير المجتمع والآداب والأخلاق العامة بالمخالفة للقانون.









أنوش أنوش أنوش أنوش أنوش

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كما قررت جهات التحقيق وضع حراسة مشددة على شقتين تملكهما المتهمة نبوية "أنوش" في منطقة حلوان.

وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على السيدة بتهمة خدش الحياء وظهور فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على ممارسة أفعال منافية للآداب.

ودفع انتشار ظاهرة هذه الفيديوهات خلال الفترة الماضية قطاعات مختلفة في الدولة، كالبرلمان والقضاء، للتفكير في كيفية مواجهتها وإغلاق القنوات التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة.