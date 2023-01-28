4 حسابات ومقاطع جنسية.. مضبوطات صاحبة الفيديوهات الفاضحة بمصر

كشفت التحقيقات مع المصرية صاحبة قناة أنوش على اليوتيوب والتي تم القبض عليها أول أمس الخميس بتهمة نشر الفسق والفجور والرذيلة تفاصيل جديدة حول الواقعة وكذلك تفاصيل المضبوطات التي عثر عليها بحوزتها.

وكشفت التحقيقات أن أجهزة الأمن وعقب تمكنها من ضبط صاحبة القناة عثر بحوزتها على مقاطع فيديو فاضحة ومشاهد عري واغراء كانت تنتوي نشرها في حلقات جديدة على قناتها على اليوتيوب.

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وعثرت السلطات بحوزة المتهمة على جهاز لاب توب، و2 راوتر، و3 كارت فيزا، و2 إستاند تصوير ودائرة إضاءة ، ومعدات صوت كما عثر في هواتف المتهمة على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة بمنطقة حلوان، تتضمن مشاهد إثارة وإغراء وعري وتحتوي على ايحاءات جنسية صريحة .

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من 4 حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تنشر عليها حلقاتها وفيديوهاتها الفاضحة.

وكانت نبوية قد أعلنت من قبل إنها اضطرت للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة برعاية وتأسيس قنوات على اليوتيوب لتقديم محتوى "بعنوان الروتين اليومي "يتضمن مشاهد من حياة السيدات اليومية داخل المطبخ وتنظيف المنزل ، مضيفة أنها سعت لذلك للحصول على مشاهدات عالية تستطيع من خلالها حصد أرباح مالية تساعدها على تدبير نفقات منزلها ورعاية ابنائها خاصة أنها مطلقة وبلا عائل أو مورد رزق .

وكشفت صاحبة القناة إنها بدأت كذلك ولزيادة الاقبال على فيديوهاتها في إرتداء ملابس مثيرة تبرز مفاتن جسدها، لجذب المتابعين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت قد ألقت أول أمس الخميس، القبض على المتهمة بعد عدة بلاغات اتهمتها ببث فيديوهات فاضحة ومحتوى يتضمن اسقاطات وايحاءات جنسية حيث تبين أنها تقيم في حلوان جنوب القاهرة وتربح حوالي ألف دولار شهريا من هذه الفيديوهات .

وقررت النيابة حبس المتهمة 4أيام على ذمة التحقيق .