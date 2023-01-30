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بسمة حجازي -
وردة فتاة العباءة

بعد "أنوش".. ما قصة "وردة" فتاة العباءة التي أوقفتها السلطات بمصر؟

تمتلك حساباً على تطبيق "تيك توك" باسم "بسمة حجازي" تقدم فيه محتوى تحريضياً مثيراً للجدل برفقة بلوغر آخر يدعى محمد حسام اشتهر باسم "بسه"

القاهرة - أشرف عبدالحميد
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ألقت السلطات المصرية القبض على فتاة اشتهرت خلال الآونة الأخيرة بـ"فتاة العباءة" على مواقع التواصل وتحديدا تطبيق "تيك توك".

بسمة حجازي الشهيرة بوردة
بسمة حجازي الشهيرة بوردة

وتمكنت السلطات من ضبط فتاة تدعى بسمة سمير إبراهيم الشهيرة بـ"وردة"، التي تمتلك حسابا على تطبيق "تيك توك" باسم "بسمة حجازي"، تقدم فيه محتوى تحريضيا مثيرا للجدل برفقة بلوغر آخر يدعى محمد حسام اشتهر باسم "بسه".

بسمة حجازي الشهيرة بوردة
بسمة حجازي الشهيرة بوردة

وتبين أن الفتاة تقيم في الإسكندرية وتقدم فيديوهاتها من عدة شوارع بمنطقة محرم بك.

وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس الفتاة وشريكها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

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واشتهرت بسمة حجازي بعد عدة فيديوهات تمثيلية كانت تهدد فيها الشباب في الشوارع، وتزور فيها أحد الشباب داخل السجن وأُطلق عليها لقب "ملكة جمال العشوائيات".

كانت تعمل "ميك أب ارتست" Makeup Artist، وتمتلك محلا للتجميل، وقدمت من قبل فيديوهات تجميل تعليمية للفتيات، كما ظهرت في عدة مشاهد على "تيك توك" تقدم فيها إرشادات للسيدات.

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