بعد "أنوش".. ما قصة "وردة" فتاة العباءة التي أوقفتها السلطات بمصر؟
تمتلك حساباً على تطبيق "تيك توك" باسم "بسمة حجازي" تقدم فيه محتوى تحريضياً مثيراً للجدل برفقة بلوغر آخر يدعى محمد حسام اشتهر باسم "بسه"
ألقت السلطات المصرية القبض على فتاة اشتهرت خلال الآونة الأخيرة بـ"فتاة العباءة" على مواقع التواصل وتحديدا تطبيق "تيك توك".
وتمكنت السلطات من ضبط فتاة تدعى بسمة سمير إبراهيم الشهيرة بـ"وردة"، التي تمتلك حسابا على تطبيق "تيك توك" باسم "بسمة حجازي"، تقدم فيه محتوى تحريضيا مثيرا للجدل برفقة بلوغر آخر يدعى محمد حسام اشتهر باسم "بسه".
وتبين أن الفتاة تقيم في الإسكندرية وتقدم فيديوهاتها من عدة شوارع بمنطقة محرم بك.
وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس الفتاة وشريكها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
واشتهرت بسمة حجازي بعد عدة فيديوهات تمثيلية كانت تهدد فيها الشباب في الشوارع، وتزور فيها أحد الشباب داخل السجن وأُطلق عليها لقب "ملكة جمال العشوائيات".
كانت تعمل "ميك أب ارتست" Makeup Artist، وتمتلك محلا للتجميل، وقدمت من قبل فيديوهات تجميل تعليمية للفتيات، كما ظهرت في عدة مشاهد على "تيك توك" تقدم فيها إرشادات للسيدات.
-
بوضح النهار.. خلاف ينتهي بإطلاق رصاص في لبنان والمتورط عسكريالعسكري المتورط سلم نفسه للسلطات والأخيرة تفتح تحقيقاً سوشيال ميديا
-
مخاوف من عمليات انتقامية في قلب إسرائيل.. مسؤولون يحذّرونالتصعيد الأخير بين الجانبين كان الأعنف منذ سنوات العرب والعالم
-
أردوغان لأميركا عن صفقة الطائرات: لم تلتزموا بكلامهم وهناك ثمن!"أنقرة تنتظر موافقة واشنطن على صفقة المقاتلات بما يتماشى مع مصالح الدولتين" العرب والعالم
-
ضربة أصفهان.. كييف تلمّح وطهران تهددها بـ"عواقب"البنتاغون نفى ضلوعه وأشار إلى تنفيذ إسرائيلي العرب والعالم