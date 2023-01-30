صور مسيئة وطلاق.. الفنان حسن يوسف يقاضي قناتين على "يوتيوب"
من بين الأخبار الكاذبة التى تم ترويجها خبر تحت عنوان "طلاق حسن يوسف وشمس البارودي" بعد 50 سنة زواج
تقدم الفنان المصري القدير، حسن يوسف، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه قناتين على "يوتيوب" بالإساءة له ولزوجته الفنانة شمس البارودي.
وجاء فى البلاغ، الذي قدمه شعبان سعيد، محامي الفنان، أن من بين الأخبار الكاذبة التى تم ترويجها خبر تحت عنوان "طلاق حسن يوسف وشمس البارودي" بعد 50 سنة زواج.
وتابع البلاغ أن هاتين القناتين لم تكتفيا بنشر أخبار كاذبة فحسب، بل نشرتا بعض الصور المسيئة للفنان وزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لهاتين القناتين.
وأضاف أن مسؤولي القناتين أساءوا إلى الفنانة شمس البارودي، وكان هدفهم من وراء ذلك التربح وزيادة التفاعل بما يحقق المشاهدات لهما، وهو ما يشكل جريمة تستوجب العقاب.
وطالب محامي الفنان بفتح تحقيق في الواقعة، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وإغلاق هاتين القناتين.
-
سعر "بيتكوين" يقفز 64% إلى 38 ألف دولار في هذه الدولة!بعد فرض قيود على عمليات السحب النقدي قصص اقتصادية
-
أميركا للبريطانيين: جيشكم لم يعد قادراً على حمايتكم ولا حماية الحلفاءعوامل عدّة أفضت إلى النتيجة الأميركية الأخيرة حول الجيش البريطاني العرب والعالم
-
"علامات الدولية" تقرر تحويل عدد من أسهمها في "جاهز" إلى شركائهاتمثل الحصة نحو 11.932% من أسهم "جاهز" أسواق المال
-
المبعوث الأممي لليبيا: شرعية المؤسسات تنبثق من الانتخاباتعبدالله باتيلي بدأ منذ أيام جولة في دول جوار ليبيا لطلب الدعم من أجل إطلاق حوار بين مختلف الفرقاء لتجاوز الأزمة وإعادة إطلاق عملية الاستقرار التي توقفت منذ أشهر في البلاد المغرب العربي